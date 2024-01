Per il primo febbraio è in programma ad Abbasanta un laboratorio organizzato nell’ambito del progetto “Comunità inclusive” promosso dal Plus Ghilarza – Bosa. Dalle 16 alle 18,30 all’ex mattatoio, locale individuato come spazio destinato alle attività socio-culturale dedicate in particolare ai minori, si terrà il "Laboratorio su accessibilità e inclusione".

«Verranno realizzate delle attività ludiche volte a stimolare l'empatia e l'immedesimazione nei confronti dei bambini con disabilità particolari, come, ad esempio, la dislessia e la ridotta mobilità fisica», spiegano gli organizzatori dell’evento. Le attività sono rivolte ai bambini che vivono nel territorio e hanno un’età compresa tra gli 8 e i 10 anni. Le iscrizioni si ricevono all'ufficio Servizi Sociali entro il 29 gennaio imbucando il cartaceo nella cassetta postale posizionata all'esterno del Municipio o tramite e-mail all'indirizzo sociale@comune.abbasanta.or.it . Per maggiori informazioni si può contattare l’ufficio al numero 0785-561638.

