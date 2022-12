Ad Abbasanta si fa sempre più vicina la riqualificazione dell’area dell’ex caseificio Dalmasso al centro del paese. Uno spazio ampio che sarà destinato a servizi per la comunità. A ridosso del Natale è arrivata infatti la comunicazione dell’aggiudicazione dei lavori che interesseranno l’area vicino al Municipio. L’appalto, con determinazione del responsabile del servizio tecnico, è stato affidato alla ditta Geom. Giuseppe Angius Costruzioni Srl di Porto Torres che ha offerto un ribasso di quasi il 19 per cento per un importo complessivo di 1.127.300 euro.

Il Comune nel 2015 aveva partecipato ad un bando ministeriale diretto alla riqualificazione sociale e culturale di aree urbane degradate. Il progetto non venne però finanziato, è accaduto a distanza di anni quando è stato ripescato grazie ad ulteriori risorse messe a disposizione per gli interventi in graduatoria. L’Amministrazione guidata dalla sindaca Patrizia Carta si è messa quindi in marcia affinché il sogno caldeggiato da tempo potesse concretizzarsi e ora “L@bor – ... una Piazza Intercomunale delle opportunità", questo il nome scelto per l’iniziativa, è davvero ai blocchi di partenza.

Negli spazi dell’ex caseificio saranno sistemati la biblioteca, il servizio Informa giovani, una sala polivalente, una piazza pedonale, un punto informazioni e un piccolo punto di ristoro a servizio dell’utenza. Tutti servizi altamente frequentati che, nel prossimo futuro, i cittadini potranno trovare in un unico spazio a due passi dal Municipio. Complessivamente l’intervento verrà a costare due milioni di euro.

