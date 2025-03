Ad Abbasanta si dovrebbero concludere nella primavera del prossimo anno i lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico in via Grazia Deledda. Un progetto ambizioso che restituirà non solo ai bambini dell’infanzia e della scuola primaria, ma all’intera comunità una struttura completamente rinnovata, al passo con i tempi. L’opera supera i quattro milioni e mezzo di euro: 2 milioni e 700 mila euro finanziati con Iscol@ dalla Regione, 674.300 dal Comune con l’accensione di un mutuo e un milione e 177.900 con il conto termico. Il cantiere in via Grazia Deledda si è aperto nel novembre del 2023. Ad un certo punto Abbasanta era stato tra i centri definanziati, proprio quando nel 2020 stava per partire il cantiere. Poi il finanziamento è stato recuperato e ora da poco più di un anno i lavori sono partiti . In una prima fase erano stati trasferiti in via Garibaldi, dove frequentano i bambini della primaria, i ragazzi delle medie. A dicembre 2024 si è reso necessario spostare anche i bambini dell’infanzia. Nel frattempo, infatti, il Comune ha concluso i lavori nello spazio dedicato alla biblioteca in via Matteotti e ora quei locali ospiteranno, sino alla conclusione dei lavori in via Grazia Deledda, i bambini più piccoli. Una volta concluso l’intervento del polo scolastico, la scuola risulterà totalmente rinnovata: aule polifunzionali, laboratori, strutture modulari, arredi totalmente nuovi e anche un anfiteatro. Occhi di attenzione anche per gli spazi esterni e per quelli dedicati allo sport: l'area sportiva, oltre alla palestra, potrà infatti contare anche su spazi per il basket e i giochi di squadra ed altri destinati ad attività ludico-didattiche. La ristrutturazione dell'edificio riguarderà anche l'efficientamento energetico.

