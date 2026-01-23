Ad Abbasanta luci di Natale ancora accese, è polemicaUno spreco inutile, la sindaca: «L’impresa che se ne occupa ha avuto problemi ai mezzi»
Sono trascorse oltre due settimane dalla conclusione delle festività natalizie, ma ad Abbasanta le luminarie continuano ad essere accese. Lungo il viale la scritta tutta illuminata “Buone feste” è ben visibile a quanti transitano. Ed è cosi anche in altre vie dell’abitato. Una situazione che fa storcere il naso , ma che in passato ha riguardato anche altri centri.
Anche a Ghilarza è trascorso qualche giorno dopo l’Epifania prima che la ditta provvedesse a rimuovere le luminarie dal percorso in cui erano state sistemate per le festività. E talvolta capita che si aspetti proprio a ridosso del Natale per sistemarle, salvo poi toglierle a fine gennaio, quando ormai il periodo delle feste è passato e non c’è più alcuna ragione perché continuino ad essere accese. Un fatto che non è passato inosservato ai cittadini. “L’impresa che se ne occupa ha avuto problemi ai mezzi e quando sono stati riparati il tempo non è stato favorevole”, spiega la sindaca Patrizia Carta.