Sono trascorse oltre due settimane dalla conclusione delle festività natalizie, ma ad Abbasanta le luminarie continuano ad essere accese. Lungo il viale la scritta tutta illuminata “Buone feste” è ben visibile a quanti transitano. Ed è cosi anche in altre vie dell’abitato. Una situazione che fa storcere il naso , ma che in passato ha riguardato anche altri centri.

Anche a Ghilarza è trascorso qualche giorno dopo l’Epifania prima che la ditta provvedesse a rimuovere le luminarie dal percorso in cui erano state sistemate per le festività. E talvolta capita che si aspetti proprio a ridosso del Natale per sistemarle, salvo poi toglierle a fine gennaio, quando ormai il periodo delle feste è passato e non c’è più alcuna ragione perché continuino ad essere accese. Un fatto che non è passato inosservato ai cittadini. “L’impresa che se ne occupa ha avuto problemi ai mezzi e quando sono stati riparati il tempo non è stato favorevole”, spiega la sindaca Patrizia Carta.

