Ad Abbasanta presto potrebbe essere istituita una colonia felina nella zona di Pardu. La richiesta è stata presentata tempo fa da una cittadina, già fatto il sopralluogo da parte del Comune e ora si attende il parere della Asl.

L’iniziativa parte da Daniela D’Iginio.

«È iniziato tutto per caso una decina d’anni fa – racconta la donna -. Nel mio orto era arrivata una mamma gatta, in condizioni pietose, con i due figlioletti. Me ne sono presa cura e ho iniziato a lasciare del cibo: da quel momento sono iniziati ad arrivare i gatti. Adesso ne sono rimasti una trentina, nel giro di poco tempo ne sono stati uccisi diversi tanto che una ventina li tengo dentro casa».

La sindaca Patrizia Carta commenta: «Quando ci sono iniziative di questo tipo con qualcuno che si prende cura degli animali in modo strutturato e anche per evitare il fenomeno del randagismo, per noi è un piacere».

