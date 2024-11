Ad Abbasanta sono iniziati venerdì 15 i festeggiamenti religiosi in onore della patrona Santa Caterina. Tutte le sere, alle 18, vengono celebrate messa e novena. Domenica 24, alla stessa ora, i vespri. Il 25, giorno della festa, alle 10,30 si terrà la processione seguita dalla messa presieduta da Monsignor Alessandro Floris.

Tre le giornate dedicate ai festeggiamenti civili organizzati dal Comitato. Sabato 23, alle 17, sarà inaugurata la mostra “Il mio amore per il Sinis e non solo” di Greca Firinu. Ale 19 “Mago Marik” tra magia e mentalismo, mentre alle 21,30 è in programma una serata musicale con il trio di chitarre “Doc Sound”. Domenica 24, di pomeriggio, “Arte, fantasia e creatività”, un laboratorio con l’argilla. A seguire la tombolata e, dalle 19, la rassegna dell’organetto.

Lunedì 25 il pranzo per gli ambulanti, nel pomeriggio ancora il laboratorio dedicato all’argille. Dalle 15 inizierà anche la preparazione del torrone che si potrà poi degustare. Alle 19.30 Marco Piccu presenta “Ziu Pibione in come piangere ridendo”.

