Ad Abbasanta la Giunta guidata dalla sindaca Patrizia Carta ha licenziato il piano triennale delle opere pubbliche, documento che presto sarà portato anche all’attenzione dell’Assemblea civica.

Interventi che in parte cambieranno il volto del paese e che offriranno ai cittadini nuove opportunità. I soldi per intervenire ci sono già da tempo, ma tutta una serie di vicissitudini ha portato a far slittare i lavori nel tempo.

Un intervento importante che si realizzerà riguarda il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto, il rio Bonorchis. A disposizione del Comune un vecchio finanziamento di un milione di euro. Altro grosso intervento che risponderà alle esigenze abitative è la realizzazione di otto nuovi alloggi che saranno ricavati dagli ex alloggi dei ferrovieri.

Per intervenire e per sistemare anche la viabilità antistante ci sono un milione e 640 il euro. Con 300 mila euro si completeranno le strutture sportive. Due milioni di euro è la somma che riguarda gli interventi di messa in sicurezza e risanamento di diversi edifici comunali. Per la viabilità interna sono previsti interventi per 300 mila euro. Per il completamento della corte interna a servizio della nuova sede della biblioteca, nel programma delle opere pubbliche sono previsti 700 mila euro.

