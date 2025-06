Compagnia barracellare più attrezzata ad Abbasanta: potrà così fronteggiare con più serenità la campagna antincendi. Anche il territorio di Abbasanta, negli scorsi anni, è stato infatti vittima di roghi devastanti. Ora in campo delle nuove risorse.

Tempo addietro la Regione aveva infatti pubblicato un avviso per assegnare dei contributi ai Comuni dell’Isola sede di Compagnia barracellare per il potenziamento delle stesse. E Abbasanta era stato tra i centri finanziati, vedendosi erogare la somma di 99 mila euro. Soldi con i quali il Comune ha acquistato mezzi ed attrezzature per far fronte alle necessità operative dei barracelli. In particolare è stato acquistato un fuoristrada con cassone da utilizzare come mezzo per l’antincendio.

Ad agosto dello scorso anno tra Regione e Comune di Abbasanta era astato stipulato un accordo di convenzione dopo l’assegnazione del contributo. Ora l’Amministrazione comunale ha stipulato una convenzione con i barracelli per assegnare oltre che il mezzo antincendio, attrezzatura varia e l’abbigliamento utile per portare avanti l’attività. In particolare sono stati spesi 70 mila euro per l’acquisto del mezzo antincendio, 22 mila euro per attrezzatura varia e le somme restanti per abbigliamento e accessori.

© Riproduzione riservata