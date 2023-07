Quattro giorni dedicati ai valori dello sport, divertimento e aggregazione, fra 30 mini calciatori di tanti comuni diversi. Sono queste le cose importanti che hanno portato a casa bambini e ragazzi che al campo sportivo Antongiulio Cabras di abbasanta hanno preso parte al campus estivo 2023 organizzato dal G.S. Abbasanta e gestito dal gruppo di lavoro del mitico Renato Villa, indimenticato calciatore professionista con il Bologna.

A coordinare il campus il responsabile locale del settore giovanile Enrico Marcangeli. «La condivisione di questo progetto è risultata ancora una volta vincente- afferma soddisfatto Marcangeli-. Sono stati giorni meravigliosi per i giovani che hanno imparato, oltre che giocare a calcio, rispetto delle regole,educazione e a stare in gruppo. Ho notato in pochi giorni un notevole cambiamento sportivo ma anche comportamentale. Sicuramente – aggiunge Marcangeli – è una iniziativa da ripetere, visti i bei risultati».

Lo staff di Renato Villa ha avuto parole di elogio per l’ accoglienza riservata, la perfetta organizzazione e l’ottimo campo sportivo, gestito con attenzione e professionalità dalla società presieduta da Tore Dessì.

