Riprendono a bruciare le campagne attorno ad Abbasanta nell'Oristanese, teatro ieri di un inferno di fuoco che ha circondato colonie estive, campi scout e abitazioni, che sono state evacuate.

Oltre all'ondata di caldo, con temperature vicine ai 40 gradi, la macchina antincendi deve fare i conti oggi con il forte vento di maestrale che sta soffiando da nord ovest su tutta l'Isola.

Per evitare che le fiamme si propaghino velocemente verso il centro abitato del paese la sala operativa della protezione civile regionale ha inviato sul posto, in località Tanca Regia, 3 elicotteri del corpo forestale regionale e un Super Puma, provenienti dalle basi di Fenosu e Sorgono, e 2 Canadair della flotta nazionale. Nel frattempo sempre la Protezione civile ha prorogato anche per domani il rischio alto di incendi con codice arancione.

