È scattata l’emergenza nell’area di Abbasanta per un incendio. Sul posto, in località Funtana Cannas – Sant’Agostino, stanno intervenendo diversi elicotteri del Corpo forestale e due canadair decollati da Olbia, uno è in arrivo da Ciampino.

Per precauzione è stata disposta l’evacuazione di 25 bambini da una colonia estiva della zona.

"Tutti sono stati portati in salvo", rassicura il sindaco Paola Carta.

Anche un campo scout con 48 persone, tra adulti e ragazzi, è stato evacuato per decisione della Protezione civile e vigili del fuoco. Si trova sempre a Funtana Cannas. Così come il novenario sulla Provinciale tra Abbasanta e Santu Lussurgiu e numerose abitazioni nella zona di Sant’Agostino.

Le fiamme intanto si stanno dirigendo verso un’area collinare.

Coordina le operazioni di spegnimento il D.o.s. della pattuglia del Corpo forestale di Ghilarza. La situazione sarebbe sotto controllo.

IL PASSAGGIO DI UN CANADAIR:

Il canadair passa sopra le case

