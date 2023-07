Hanno dovuto aspettare un po’ di tempo, ma ora gli abbasantesi si sono riappropriati del loro ufficio postale e allo stesso tempo non dovranno più muoversi verso i paesi vicini anche per la più semplice operazione. Al contrario, troveranno tutti i servizi della pubblica amministrazione, come quello Inps per i pensionati, che possono richiedere allo sportello il cedolino, e la certificazione unica, con il modello Obis M, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Sono queste, alcune fra le novità delle quali da oggi i cittadini si potranno usufruire alle Poste di via Kennedy, a conclusione dei lavori di ristrutturazione della sede, resa moderna e funzionale finalizzati ad accogliere altri importanti servizi.

«La collaborazione nata con Poste Italiane – commenta il sindaco Patrizia Carta – si concretizza con la riapertura dell’ufficio Postale, in una nuova veste e versione, attraverso il Progetto Polis, nato per il superamento del Digital Divide nei piccoli centri. Una ristrutturazione che ha portato al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. Questo- aggiunge- rende orgogliosa me e la comunità che rappresento per le soluzioni innovative e tecnologiche che l’ufficio potrà fornire. Ringrazio Poste Italiane per aver scelto Abbasanta fra i primi comuni in Sardegna per il Progetto Polis».

Si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio. In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura; il nuovo impianto di illuminazione, con nuove luci led a basso impatto energetico, in grado di consentire l’abbattimento (circa il 50%) dei consumi di energia elettrica e il risparmio dei costi di manutenzione legati alla maggior durata in ore dei corpi illuminanti; il nuovo impianto di climatizzazione, in grado di ottimizzare il microclima interno sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale. La sede di Abbasanta è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

