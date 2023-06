Braccio sinistro in alto e il grido assordante “Lo giuro”. Ora inizia la vita in divisa. Questa mattina gli 80 allievi del duecento ventesimo corso di formazione per agenti della Polizia di Stato hanno giurato al Caip di Abbasanta diretto dal primo dirigente Roberto Pietrosanti, unica scuola di polizia presente in Sardegna.

Una cerimonia toccante dopo mesi di duro lavoro. E tante emozioni per avercela fatta e per l’inizio di una nuova avventura lavorativa. Con il giuramento termina quindi il percorso formativo degli agenti. Nei prossimi giorni verranno assegnati negli uffici e nei reparti della Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale per iniziare la loro carriera professionale a tutela della collettività.

La cerimonia di giuramento si è svolta in contemporanea in tutte le scuole d’Italia. Questa mattina hanno giurato fedeltà alla Repubblica dopo aver frequentato il 220° corso in tutto 1.385 allievi. Ad Abbassata erano presenti i parenti degli agenti, i docenti della scuola, sia quelli interni che esterni, tante figure istituzionali, la sindaca di Abbasanta e il questore di Oristano Giuseppe Giardina.

Il corso è iniziato sei mesi fa. Sui banchi 50 allievi sardi e trenta di origine siciliana. Erano presenti anche otto donne. Gli allievi durante il corso hanno studiato diverse materie teoriche come diritto e procedura penale, diritto costituzionale, i regolamenti delle Forze di polizia e tanto altro ancora. Durante questi mesi gli agenti si sono cimentati anche in tante prove fisiche e tecniche.

© Riproduzione riservata