Consiglio comunale lampo oggi ad Abbasanta per l’unico punto all’ordine del giorno. Assente la sindaca Patrizia Carta perché impegnata in questi giorni a Genova per il consiglio nazionale dell’Anci, a presiedere la seduta è stato il suo vice Giuseppe Congiu.

All’attenzione dei consiglieri delle variazioni al bilancio con contestuale applicazione dell’avanzo libero di amministrazione. In particolare verranno utilizzati 50 mila euro: trentamila serviranno per far fronte ai rincari dell’energia elettrica ed integrare quindi le quote già in bilancio per le spese dell’impianto di illuminazione pubblica. Altri 20mila serviranno per la manutenzione straordinaria di immobili ed in particolare il Centro Alzheimer.

L’aula ha inoltre dato il via libera ad altre piccole variazioni al bilancio, si tratta di alcuni spostamenti tra i capitoli del bilancio. I 2390 euro programmati inizialmente per la manutenzione e il funzionamento degli uffici sono ora stati destinati a contratti, appalti e sperse per la pubblicizzazione di gare. I 3000 euro programmati in precedenza per la lotta al randagismo sono stati spostati per le spese di gestione di automezzi comunali.

