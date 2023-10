Si aprono nuovi scenari per l’ex deposito dell’Arst nella zona artigianale di Abbasanta. L’area, in stato di degrado, potrebbe infatti presto essere messa in vendita attraverso l’apertura di un bando pubblico.

Nei mesi scorsi in Comune è arrivata una manifestazione d’interesse per lo spazio in questione. Per questa ragione l’Amministrazione guidata dalla sindaca Patrizia Carta si sta attivando per poterlo vendere. Pur essendo di proprietà comunale, è infatti necessario sgravare l’area dagli usi civici e proprio questo passaggio è stato fatto nel corso dell’ultimo Consiglio comunale.

Presto si potrà dunque aprire l’iter per arrivare alla vendita dello spazio un tempo destinato ai pullman. Nel corso dell’Assemblea civica l’aula ha provveduto inoltre ad aggiornare il programma triennale delle opere pubbliche. Di alcune l’Amministrazione comunale è già in possesso delle somme per procedere con gli interventi, si tratta dei 300mila euro arrivati ad Abbasanta per mettere mano alla viabilità.

L’aula ha inserito nel programma delle opere pubbliche anche altri interventi di cui si sta chiedendo il finanziamento. Si tratta della messa in sicurezza dell’archivio comunale e della sistemazione dell’area antistante per un importo di 2 milioni di euro e del completamento, per 700 mila euro, della corte interna a servizio della nuova biblioteca.

