Regolamentazione temporanea della circolazione stradale nella via Vittorio Emanuele, Piazza Sant’Antonio e vie adiacenti giovedì in occasione dell’accensione dei tradizionali fuochi per Sant’Antonio ad Abbasanta. Lo prevede un’ordinanza firmata dal responsabile del servizio tecnico. In particolare dalle 12 alle 22 del 16 gennaio in Piazza Sant’Antonio è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli.

Stessa cosa nella via Vittorio Emanuele nel tratto antistante la piazza e nel tratto compreso fra le intersezioni con le Vie Martiri della Libertà e Suiles. In questi ultimi casi la circolazione è consentita esclusivamente ai veicoli che provengono o che si recano nelle relative vie intermedie (Roma, Napoli, Mazzini, M.L.King – Battisti, Regina Margherita).

In via Dettori direzione obbligatoria a sinistra in corrispondenza dell’intersezione con Via Montenegro. In quest’ultima direzione obbligatoria a destra in corrispondenza dell’intersezione con Via Dettori. Previsto anche un itinerario alternativo per mezzi che superano le 3,5 t e autobus: da Ghilarza, per chi percorre la via Vittorio Emanuele, svolta in via Suiles, via Martiri della Libertà con immissione nella via Vittorio Emanuele; da Piazza Stazione, via Citzia, via Vittorio Emanuele, via Martiri della Libertà, via Suiles, via Vittorio Emanuele, verso Ghilarza (oppure, da Piazza Stazione, via Citzia, via Vittorio Emanuele, via Martiri della Libertà, via Tirso, via Perdalonga, viale delle Rimembranze, verso Ghilarza).

