Ad Abbasanta si programmano le attività estive per i bambini. Già aperte le iscrizioni per accedere al servizio programmato dall’Amministrazione comunale per i bambini di età compresa tra i 3 e i 9 anni. Entro il 3 giugno le domande di iscrizione potranno essere imbucate nella cassetta postale posizionata all'ingresso del Municipio o inoltrate tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica sociale@comune.abbasanta.or.it.

Per maggiori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l'ufficio Servizi Sociali chiamando al numero 0785-561638.Nel mese di maggio verrà inoltre organizzata una riunione con i genitori interessati e gli operatori per presentare nel dettaglio il programma.

Ogni anno le richieste di adesione sono numerose e il Comune organizza attività anche per i ragazzi più grandi. Laboratori, escursioni, giochi e molto altro tra le proposte di volta in volta messe in campo nel periodo estivo ad Abbasanta.

