Ad Abbasanta prosegue il restyling totale negli edifici della scuola primaria e dell'infanzia. E ora per procedere con l’intervento che sfiora i 4 milioni di euro saranno spostati i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia. Ad inizio anno erano stati trasferiti in via Garibaldi, dove frequentano i bambini della primaria, i ragazzi delle medie e adesso, secondo quando disposto da un’ordinanza firmata pochi giorni fa dalla sindaca Patrizia Carta, toccherà ai più piccoli che andranno nello stabile comunale di via Matteotti.

Il trasferimento avverrà nelle giornate dell’11 e 12 dicembre e per questa ragione, in queste date, la scuola dell’infanzia resterà chiusa. I lavori per la realizzazione del polo scolastico sono iniziati un anno fa e gli stessi dovrebbero finire esattamente tra un anno. Attualmente il cantiere è delimitato nella zona dell’ex scuola dell’infanzia e della palestra. Prevista a brevissimo l’apertura di un ulteriore cantiere nell’area dell’ex scuola elementare, dove attualmente è ospitata la scuola dell’Infanzia.

Nell’immobile scolastico di via Garibaldi non vi sono gli spazi sufficienti per ospitare temporaneamente anche i più piccoli e per questa ragione è stato necessario individuare dei nuovi spazi dove collocare temporaneamente la scuola dell’infanzia. La scelta è ricaduta sul primo piano dell’edificio di via Matteotti, quello che ospitava ludoteca e biblioteca, oggetto a sua volta di una recente ristrutturazione.

“Questa destinazione – si spiega nella delibera adottata pochi giorni fa dall’esecutivo Carta - è stata condivisa con la dirigenza scolastica e con il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto comprensivo Ghilarza – Abbasanta, in occasione di diversi sopralluoghi congiunti preso i locali del primo piano dell’edificio comunale di via Matteotti. È stato infatti accertato che è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per ospitare temporaneamente la Scuola dell’Infanzia”.

Con quasi quattro milioni di euro si darà un nuovo volto al polo scolastico di via Grazia Deledda consegnando alla comunità una scuola altamente innovativa, aperta al territorio e alle esigenze della collettività.

