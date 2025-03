ll dolore è ancora fortissimo, la decisione è stata sofferta, ma la società Judo Sport di Abbasanta ha scelto di riprendere nei giorbi scorsi l’attività in palestra, e soprattutto, in memoria di Gabriele Pinna, prendere parte con la sua delegazione ai campionati nazionali Juniores di judo che si terranno dal 28 al 30 marzo in Puglia e già programmati da tempo.

Avrebbe a dovuto partecipare anche lo sfortunato atleta ghilarzese, stroncato dalla meningite fulminante, che si era assicurato il lasciapassare per la competizione tricolore dopo aver conquistato il titolo di campione regionale di categoria a Ruinas.

Accompagnato dai maestri Rosario Medde e Paolo Scanu, parteciperà soltanto Daniele Vaccaro, di Norbello, anche lui campione regionale che gareggerà della categoria km 73.

«Crediamo che prendere parte ai campionati italiani – afferma Rosario Medde - sia la cosa più bella per rendere omaggio a Gabriele e far gareggiare Daniele».

Alcuni giovani judoka della società saranno intanto protagonisti stamattina alle 10.30 al liceo Mariano IV (scuola frequentata da Gabriele Pinna nella quinta classe) per una dimostrazione di Judo a supporto della conferenza nella quale un medico specialista parlerà della malattia che ha, purtroppo, ucciso il loro compagno di studi.

© Riproduzione riservata