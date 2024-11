Il Documento unico di programmazione sarà portato all’attenzione del consiglio comunale di Abbasanta il 26 novembre. La sindaca Patrizia Carta ha infatti convocato l’assemblea per martedì alle 13.30.

Intanto, il provvedimento già stato approvato dalla Giunta è consultabile sull’albo pretorio on line. Confermate le misure per il diritto allo studio, il supporto agli studenti, il prosieguo alla scuola secondaria di primo grado del progetto triennale di lingue straniere. In corso gli interventi di riqualificazione del polo scolastico con un investimento di oltre quattro milioni e mezzo di euro.

In fase di esecuzione anche i lavori per la riqualificazione dell’ex complesso Dalmasso, da trasformare in un polo culturale. Tante le iniziative pensate per i bambini e i ragazzi così come le attività proposte nel settore socio-culturale. Il Comune inoltre tenterà nuovamente di affidare in gestione la struttura espositiva di Losa. «Creerebbe un maggiore afflusso turistico e un incremento economico per le attività del territorio oltre che fornire opportunità di occupazione», chiariscono dalla Giunta. Si sta procedendo con il recupero del fabbricato che ospitava gli alloggi dei ferrovieri in accordo con Area. Si ricaveranno otto alloggi con un finanziamento che sfiora i due milioni di euro.

Ancora in corso i lavori per la messa in sicurezza idraulica dell’abitato. Il prossimo anno partirà invece la riqualificazione delle strade grazie a un finanziamento di 300 mila euro. Tanti gli interventi nel settore socio-assistenziale.

