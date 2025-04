Ad Abbasanta, per il primo maggio, ritorna l’appuntamento al parco di Sant’Agostino. Anche quest’anno il borgo campestre a pochi chilometri dal paese si animerà in occasione della festa dei lavoratori.

Per l’occasione la Leva del 1985, in collaborazione con Comune e Pro loco, ha organizzato una giornata di animazione. Dalle 11,30 panini, seadas e bitta. Nel pomeriggio Rock day e Dj set. Come sempre si attende una partecipazione numerosa per un momento di aggregazione e convivialità.

© Riproduzione riservata