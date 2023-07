Funerali anche alle 20? Il rischio è che tra celebrazione della funzione religiosa, tumulazione e rito delle condoglianze in camposanto si finisca troppo tardi, mettendo a rischio l’incolumità delle persone dato che il cimitero è privo di illuminazione. Ecco allora che ad Abbasanta si corre ai ripari. Di pochi giorni fa un’ordinanza firmata dalla sindaca Patrizia Carta che disciplina «gli orari di ricevimento dei cadaveri, resti mortali ed urne cinerarie, al fine di adeguare gli stessi alle esigenze complessive e generali dell’utenza e agli orari di apertura al pubblico del cimitero stesso ed evitare incresciose situazioni di disagio per i familiari dei defunti e per gli operatori del settore».

La sindaca spiega: «Abbiamo adottato l’ordinanza pensando all’incolumità delle persone, in modo che la tumulazione e il ricevimento delle condoglianze in cimitero avvengano prima che faccia buio dato che è privo di illuminazione». Nel provvedimento si chiarisce che le salme (o anche le urne cinerarie) devono arrivare all’ingresso del cimitero al massimo un’ora prima dell’orario di chiusura. Tradotto significa che dal 1° aprile al 20 ottobre deve avvenire entro le 19 e dal 20 ottobre al 31 marzo entro le 17.

Nell’ordinanza si precisa inoltre che «la comunicazione dell’orario di arrivo in cimitero deve avvenire sia telefonicamente che mediante e-mail, almeno 18 ore prima, da parte dei familiari e/o dalle aziende che svolgono il trasporto funebre, compilando e trasmettendo il modello presente sul sito internet del Comune di Abbasanta». In casi eccezionali e motivati l’orario può variare una volta ricevuta l’autorizzazione della sindaca e sentiti gi uffici competenti. Si precisa inoltre: «In caso di particolari urgenze o condizioni meteorologiche particolarmente avverse, o nel caso in cui nel cimitero non vi sia più presente la luce solare, la tumulazione per la sicurezza dell’intervento, sarà effettuata il giorno seguente l’arrivo del feretro. Per la sosta si potrà utilizzare la cappella del cimitero».

© Riproduzione riservata