Compleanno da record per Maria Grazia Cau di Abbasanta. Ieri, 8 gennaio, ha infatti compiuto 103 anni. Nonostante l'età vive ancora da sola e prepara lei personalmente i pasti.

Rimasta vedova di Antonio Cherchi nel 1999, ha quattro figli (un quinto è venuto a mancare diversi anni fa): Francesco, Caterina, Rosangela e Gianni), 12 nipoti e 6 pronipoti.

Lunedì ha festeggiato in famiglia dopo la messa di ringraziamento celebrata da padre Paolo. Tzia Maria Grazia ha sempre vissuto ad Abbasanta, dedicandosi a seguire la famiglia e dando una mano in campagna. Tra le sue passioni il giardinaggio, oltre a questo ad occuparle il tempo sono le funzioni religiose che ascolta in Tv, qualche programma di intrattenimento e la lettura di giornali dedicati ai Santi.

Le piace cucinare: tra le sue specialità la preparazione di sa panischedda che, con tutta probabilità, prepara anche quest'anno per Sant'Antonio. Ancora oggi Tzia Maria Grazia ha una memoria eccezionale, ricorda poesie in dialetto, aneddoti, ricorrenze anche di molti anni fa.

