Attenzione all'infanzia e agevolazioni per le famiglie nel Guilcier. Ad Abbasanta seconda finestra temporale per accedere ai contributi della misura regionale “Nidi Gratis”.

Sino al prossimo 28 febbraio mamme e papà potranno presentare infatti la domanda che consentirà di accedere ai benefici di un servizio importantissimo, soprattutto per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano. All’albo on line del Comune di Abbasanta è in pubblicazione la determina che fissa le modalità e i tempi di accesso al contributo atteso dalle famiglie. Il beneficio “Bonus Nidi Gratis” è destinato alle famiglie: con figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e tre anni (anche in adozione o in affido), che abbiano presentato all’INPS l’ISEE per le prestazioni rivolte ai minorenni del nucleo familiare e che abbiano presentato domanda di Bonus Nidi INPS.

Il contributo può essere riconosciuto per un massimo di undici mensilità e per un importo massimo mensile di 200 euro per Isee sino a 30mila euro e di 166 euro per Isee tra 30 e 40mila euro.

