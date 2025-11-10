Abbasanta, conclusa al Nuraghe Losa la Maratona della Pace promossa dalla CislDavanti a uno dei più imponenti siti archeologici dell’Isola ci sono stati alcuni momenti di riflessione
Sono arrivati da tutta l’Isola al Nuraghe Losa per la Maratona della Pace promossa dalla Cisl sarda, che ha aderito alla campagna nazionale lanciata dalla segretaria confederale Daniela Fumarola. Davanti a uno dei più imponenti siti archeologici dell’Isola, ci sono stati alcuni momenti di riflessione. «E’ questa l’ottava tappa – ha spiegato il segretario generale Pier Luigi Ledda – di un cammino condiviso e che abbiamo deciso di concludere con una grande manifestazione regionale che ha visto la partecipazione delle delegazioni provenienti da tutta l’isola».
Erano presenti diversi rappresentanti delle istituzioni fra i quali la sindaca di Abbasanta Patrizia Carta che ha fatto gli onori di casa e il sindaco del capoluogo Massimiliano Sanna. Non sono mancati neppure esponenti delle comunità religiose e della società civile. Dopo un girotondo simbolico attorno al monumento, segno di unità e fraternità, il lungo corteo accompagnato dalle bandiere del sindacato e della pace si è avviato verso il centro servizi Losa dove all’esterno sono stati piantati otto alberi di ulivo quante sono le organizzazioni territoriali della Cisl.
Successivamente la manifestazione si è conclusa all’interno della struttura con altri interventi dedicati al tema della pace. «La Maratona – sottolinea ancora il segretario Ledda -, culminerà con una grande Assemblea Nazionale a Roma il 15 novembre, per riaffermare che la pace non è mai un dono scontato ma una responsabilità condivisa».