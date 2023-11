L’amministrazione comunale di Abbasanta, guidata dalla sindaca Patrizia Carta, confida nella partecipazione al bando per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale di riqualificazione dei piccoli Comuni al fine di sistemare l’ampio spazio esterno dell’ex caseificio Dalmasso, dove è in corso la ristrutturazione dell’edificio.

Una volta conclusi i lavori, lo stabile ospiterà la biblioteca, il centro Informagiovani ed una sala polivalente.

Ma l’esecutivo Carta punta anche a sistemare la corte, l’ampio spazio esterno che circonda l’edificio risalente ai primi anni Trenta del Novecento, poi ampliato negli anni Cinquanta.

L’obiettivo dell’Amministrazione, con l’imponente opera di riqualificazione dell’area per tanto tempo in stato di degrado, è quella «di costituire – spiegano dalla Giunta – un polo di riferimento nella rete dei servizi territoriali e culturali, tale da favorire processi di integrazione urbana e di aggregazione sociale».

Ora il progetto per la riqualificazione dell’area della corte prevede una spesa di 700mila euro, importo massimo erogabile se Abbasanta dovesse essere tra i centri finanziati.

