Abbasanta, Beniamino Zuncheddu presenta il suo libro con l’avvocato Mauro TroguA Neoneli arriva Francesco Abate
Appuntamenti culturali nel territorio dell’Alto oristanese. Ad Abbasanta, dopo la presentazione del libro di Francesco Abate, ora il 24 gennaio gli eventi del cartellone “Incontri d’inverno” promossi dal Comune proseguono con la presentazione di “Io sono innocente. Storia di un uomo incarcerato ingiustamente per 33 anni e dell’avvocato che ha lottato per la sua libertà” di Beniamino Zuncheddu e Mauro Trogu. Per l’occasione sarà presente Beniamino Zuncheddu. Con l’autore dialogherà Antonio Ignazio Garau. L’appuntamento è per le 18,30 in viale delle Rimembranze nei locali dell’ex biblioteca. Abate sarà invece protagonista con il suo libro “Gli indegni” il 30 gennaio alle 18 a Casa Cultura a Neoneli. Con lui dialogherà Ivano Piras. Per entrambi gli eventi si attende un pubblico numeroso.