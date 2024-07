Voto unanime dell’aula ad Abbasanta sull’assestamento al bilancio. Il documento finanziario è stato portato pochi giorni fa all’attenzione del Consiglio. Non sono stati segnalati debiti fuori bilancio e nella delibera adottata dall’Assemblea civica è chiarito che “dalle operazioni di verifica effettuate da parte del responsabile del servizio finanziario per la parte relativa agli organismi gestionali esterni, non sono emerse situazioni di criticità che possono comportare effetti negativi a carico del bilancio”.

Alla luce di queste considerazioni e tenuto conto delle quote di avanzo di amministrazione che il Comune possiede.

L’Amministrazione guidata dalla sindaca Patrizia Carta ha preso alcune decisioni. In particolare con la variazione di assestamento il Consiglio ha applicato una quota di avanzo accantonato pari a 20.464 euro da destinare al pagamento, per anni pregressi, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La scelta è stata inoltre quella di applicare una quota dell’avanzo libero di amministrazione pari a poco meno di 133 mila euro. In particolare 16.200 euro verranno impiegati per l’omologazione del campo sportivo, 2700 euro per il supporto agli studenti con disabilità, 90 mila euro all’accordo di contratto di gestione dei rifiuti e 24 mila per spese legali.

© Riproduzione riservata