Ad Abbasanta è stato prorogato il bando per il recupero della ex palazzina degli alloggi dei ferrovieri. Le offerte si ricevono entro il 21 gennaio e non più entro il 7, sono infatti arrivate alcune richieste di chiarimento. L’importo complessivo della gara è pari a 995.471 euro.

L’intero stabile sarà riqualificato e verranno realizzati otto appartamenti da assegnare a canone sociale. Ad Abbasanta se ne parla da molti anni e ora si darà corso ai lavori. Prevista la demolizione e il rifacimento delle murature, dei solai, delle opere in ferro, dei pavimenti e degli impianti.

Nei mesi scorsi la Giunta guidata dalla sindaca Patrizia Carta ha licenziato il progetto esecutivo del primo stralcio per il recupero del fabbricato. L’importo complessivo dell’opera sfiora i due milioni di euro, di cui un milione e 536 mila euro finanziati dalla Regione e i restanti 372 mila euro da A.R.E.A. Diversi in questi anni i passaggi in Consiglio comunale e, nel 2022, l’approvazione in aula di un nuovo accordo di programma con AREA che prevedeva che fosse il Comune ad occuparsi della progettazione e direzione dei lavori.

