Scuola dell’infanzia chiusa anche nella giornata di oggi ad Abbasanta, per dar corso al trasferimento della stessa nei locali comunali al primo piano dell’edificio di via Matteotti. Un passaggio necessario per portare avanti la realizzazione del polo scolastico in via Grazia Deledda

Inizialmente il trasferimento doveva concludersi in due giornate. Poi, in accordo con la dirigenza scolastica, dal Comune hanno deciso di prorogare la sospensione dell’attività didattica anche nella giornata del 13 dicembre.

