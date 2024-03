Possibilità per chi si trova in stato di difficoltà economica ad Abbasanta. Sino al 3 maggio è infatti possibile presentare la domanda per poter beneficiare della misura regionale denominata "REIS" - Reddito di Inclusione Sociale rivolta alle persone e alla famiglie che si trovano in una condizione di svantaggio e di fragilità economica.

Il REIS è incompatibile con il beneficio dell’assegno di inclusione. Possono presentare domanda i nuclei familiari, anche formati da un unico componente, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno 6 mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi in Sardegna. Non possono accedere al REIS i nuclei che risiedono o sono ospitati presso strutture con costi a totale carico delle amministrazioni pubbliche.

Per chiarimenti e informazioni è possibile contattare l’assistente sociale al numero telefonico 0785/561637 o inviare una mail all’indirizzo servizisociali@comune.abbasanta.or.it.

