“Con la gente e per la gente”.

Uno slogan che si sposa bene anche stavolta per 40 allievi di polizia del Caip di Abbasanta, che come in una maratona, hanno donato il sangue stamattina presso l’autoemoteca sistemata per l'occasione all’esterno del centro di addestramento. Anche quest’anno, ripetendo l’entusiasmo e la partecipazione degli scorsi anni, si è svolta la sesta edizione di quella che viene definita la “Maratona del Donatore”.

Una iniziativa promossa dall’associazione Donatorinati e sostenuta dall’Ispettorato scuole del Dipartimento della Polizia di Stato, e che ha interessato gli allievi di polizia del 220° e 221° corso di ben sette scuole coinvolte. Insieme al Caip uguale giornata di solidarietà sociale si è svolta a Nettuno, Cesena, Spoleto, Piacenza, Brescia e Pescara.

Il direttore Roberto Pietrosanti evidenzia l'importanza del progetto: «Donare il sangue significa prendere a cuore l’esistenza di persone messe alla prova dalla vita. La Polizia di Stato è da sempre sensibile a questo tema e mette a disposizione le sue energie migliori».

Soddisfatto Daniele Rocchi, che ha messo in evidenza la «collaborazione e condivisione dell’Ispettorato scuole della Polizia di Stato, dell’Avis provinciale di Oristano e dell’Avis regionale, grazie al valore etico e morale delle persone che ne fanno parte, nonché all’encomiabile sensibilità del presidente regionale Avis Vincenzo Dore».

