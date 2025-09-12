Ad Ula Tirso incentivo dall’Amministrazione comunale per chi vuole adottare un cane assegnato al Comune di Ula Tirso e ospite del canile “Mondo cane” di Macomer.

Anche quest’anno, infatti, il Comune propone un bando per assegnare un contributo di 500 euro a chi farà questa scelta.

«L’adozione di un cane è un atto di generosità ma anche di estrema responsabilità», chiariscono dalla Giunta guidata dal sindaco Danilo Cossu. Il budget destinato a questa iniziativa ammonta a 1500 euro. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 dicembre. 

© Riproduzione riservata