Tra gli obiettivi più qualificanti del 2025 dell’amministrazione guidata dal sindaco Sandro Pili, ci sarà ancora una attenzione particolare per opere pubbliche, sicurezza ed arredo urbano. Ecco allora che al termine dello scorso anno, sono state programmate e destinate consistenti risorse che potrebbero dare un volto migliore alla cittadina.

«Proseguiamo con quanto avviato nello scorso anno», evidenzia il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Grussu, «che ora riguardano altri settori». Fra quelli più significativi spiccano gli interventi per la sistemazione delle strade rurali con 100 mila euro, la realizzazione di nuovi marciapiedi nel prolungamento via Marceddì a cui sono destinati 250 mila euro. Opere di riqualificazione sono previste anche nel quartiere “Giogoni' , dove saranno spesi 70 mila per intervenire su tutta l’’area.

«In questo caso», sottolinea l'assessore Grussu, «l'intento è quello di sistemare i campi di calcio, basket e pallavolo, dove durante l’estate si disputano tornei molto partecipati anche per la presenza non solo di giovani terralbesi ma anche dei centri vicini».

Una cifra complessiva importante di 500 mila mila euro, sarà invece spesa per continuare con la bitumatura delle strade e gli interventi relativi alla sicurezza stradale, attraversamenti pedonali, segnaletica orizzontale e verticale, viabilità , arredo urbano (cestini, rastrelliere bici, cartellonistica), aree parcheggi,

Ed ancora, novità importanti anche per il il verde. «Con 50 mila euro», spiega ancora Grussu, «abbiamo commissionato la realizzazione di uno studio perla la realizzazione del piano verde che ci consenta di individuare nuove alberature e fare un censimento di quelle che devono essere sostituite». Da evidenziare come tutti gli interventi programmati interesseranno sia tutto il perimetro dell'abitato, ma anche le borgate di Tanca Marchese e Marceddì.

E intanto, dal Municipio si manifesta soddisfazione per per gli interventi in fase di avviata realizzazione dei lavori della pista ciclabile che conduce dall’abitato ad una zona molto frequentata come il centro sportivo “Remigio Corda” che sorge in periferia, a Narbonis. E’ lunga quasi un km e per realizzarla sono stati spesi circa un milione di euro provenienti da fondi regionali. Per ultimarla mancano solo la segnaletica e il collegamento all’illuminazione.

