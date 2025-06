A Sorradile la Giunta guidata dal sindaco Giampaolo Loi punta a riqualificare la zona di Corte ‘e Susu all’interno del centro storico. Nei giorni scorsi ha quindi dato mandato agli uffici di affidare l’incarico di progettazione, stanziando un budget di 15 mila euro. Con questo strumento conta quindi di partecipare ad eventuali bandi di carattere regionali e comunitario per ottenere appositi finanziamenti. “Con 3 lotti di lavori eseguiti si è provveduto a realizzare alcuni interventi di riqualificazione nell’abitato storico in particolare “Corte e josso” la zona a valle del Corso Umberto I. Per quanto riguarda la zona a monte della via Umberto, “Corte e Susu”, per carenza finanziaria non è stato programmato alcun intervento”, spiegano dalla Giunta comunale. Ma anche qui le priorità non mancano: occorre sistemare la strada che presenta diverse buche, la rete di acque bianche e gli allacci fognari alle acque nere sono in pessimo stato di conservazione e non sono conformi con la normativa. Dall’esecutivo aggiungono: “L’impianto di illuminazione pubblica seppure funzionante risale alla metà degli anni 70 e necessita di un radicale intervento di recupero sia dei sostegni e delle armature che dovranno essere sostituite per garantire un adeguata efficienza energetica. Le linee elettriche delle utenze private e quelle telefoniche sono aeree e percorrono le facciate delle abitazioni a scapito del decoro urbano”. Da qui la decisione di riqualificare anche questa zona del centro storico . E con il progetto esecutivo che verrà predisposto di potrà ai bandi regionali e comunitari per ottenere le risorse necessarie per eseguire le opere.

