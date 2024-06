Si è insediato nella tarda serata di mercoledì il nuovo Consiglio comunale a Sorradile.

Giampaolo Loi ha giurato davanti ad un pubblico numeroso: in prima fila i colleghi sindaci, il primo cittadino uscente Pietro Arca e in rappresentanza del sindaco dei ragazzi Claudio Mannu il suo assessore Fabio Fadda.

«Un ringraziamento alla comunità», ha esordito Loi per poi elencare in maniera sintetica i punti salienti del programma elettorale. «Teniamo molto all’assistenza degli anziani – ha proseguito -. Ora è stato aperto per una volta a settimana un ambulatorio per i prelievi, puntiamo ad avere un medico di base almeno una volta a settimana. Stiamo visitando tutti gli edifici comunali per vedere gli interventi da fare e poi ci preme il decoro urbano: faremo un programma di pulizia per tutto il paese. Presteremo attenzione anche al mondo della campagna. Ci preoccupa lo spopolamento, una questione non semplice. Si potrebbero incentivare le attività sportive e poi valorizzare il lago: penso , oltre che al canottaggio, una scuola di vela. La cosa che mi sta molto a cuore e per la quale chiedo la collaborazione della minoranza è vedere un paese unito. Coinvolgeremo la comunità nelle decisioni importanti».

Quindi il sindaco ha comunicato la composizione della Giunta. A ricoprire l’incarico di vicesindaco sarà Paolo Mannu che avrà anche delega ai Lavori pubblici. Confermata la scelta di avere in Giunta le assessore uscenti Piera Fadda e Ferdinanda Putzolu. Terranno le deleghe che già seguivano in passato. Quindi Piera Fadda continuerà ad essere l’assessora a Cultura, Pubblica istruzione e Turismo, Ferdinanda Putzolu tiene come assessorato ai Servizi sociali.

L’Assemblea civica ha quindi proceduto alla nomina dei componenti per la commissione elettorale: sono stati eletti Stefano Carta e Maristella Firinu per la maggioranza e Massimo Zaru per la minoranza. Come supplenti Antonella Tatti, Leonardo Fadda e Federica Campus. Sarà invece direttamente il sindaco Giampaolo Loi a rappresentare Sorradile all’interno dell’Unione dei Comuni del Barigadu.

In chiusura i ringraziamenti all’elettorato e gli auguri di buon lavoro da parte di Massimo Zaru che guidava l’altra lista nella competizione elettorale. E poi i saluti e i ringraziamenti del sindaco uscente Arca che, nel suo intervento, si è soffermato anche sull’assalto eolico che sta coinvolgendo l’Isola e l’invito a stare uniti per difendere l’ambiente e il paesaggio.

