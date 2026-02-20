Il periodo di carnevale è ormai agli sgoccioli e anche nei paesi della Marmilla sono previsti gli ultimi appuntamenti dell’anno.

Questo pomeriggio, venerdì 20 febbraio, il periodo più colorato e divertente dell’anno coinvolgerà le comunità di Sini e Albagiara. A Sini, organizzata dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune e “The Prison Carnival Group”, andrà in scena la sfilata “Carnival 2026”. Il programma prevede a partire dalle 17 l’incontro dei carri allegorici; alle 17.30 partirà la sfilata che si snoderà lungo le vie del paese.

Concluderà la serata la zippolata in piazza e la tradizionale pentolaccia. Ad Albagiara, invece, la Pro loco, organizza e invita la popolazione alla “Festa di Carnevale”. Negli spazi della palestra comunale del paese, dalle 17, al via l’animazione per grandi e piccini con Karaoke, pentolaccia e balli sardi. A seguire la zippolata per tutti i presenti.

