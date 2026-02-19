Nuovi interventi in vista per l’impianto di illuminazione a Ghilarza. Nei giorni scorsi infatti in Comune è arrivata la comunicazione di un finanziamento di 500 mila euro per intervenire sull’impianto di illuminazione .“Si tratta di un bando al quale abbiamo partecipato tempo fa e ora, con lo scorrimento della graduatoria, risultiamo tra i centri finanziati”, chiarisce il sindaco Stefano Licheri.

Con le somme che arriveranno si interverrà sull’illuminazione in due importanti vie della cittadina del Guilcier: corso Umberto e via Matteotti. “Abbiamo realizzato tante opere, a fine mandato faremo il punto della situazione ai cittadini. Ma lasceremo anche risorse ai nuovi amministratori perché abbiamo partecipato a tanti bandi e stanno arrivando i finanziamenti”, conclude il sindaco Licheri.

