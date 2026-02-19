È tempo di premi, è ancora Sartiglia. La giuria che per due giorni nella pista di via Duomo e via Mazzini (composta da Salvatore Migheli, Roberto Palmieri, Roberto Salaris, Ignazio Serra, Federico Fadda e Antonio Mura) ha osservato i cavalieri ha decretato i migliori in diverse categorie.

Per quanto riguarda i migliori abiti sardi ha vinto il premio Enrico Fiori la pariglia formata da Andrea Concas, Antonella Rosa e Federico Misura. Per gli abiti spagnoli invece le tre amazzoni Ilaria Rosa, Sonia Cadeddu e Giorgia Madeddu. La miglior discesa alla stella di domenica è stata quella di Federico Fenu, quella di martedì invece di Sergio Ledda.

Per quanto riguarda le evoluzioni, per la domenica vince il primo premio la pariglia formata da Andrea Concas, Antonella Rosa e Federico Misura: loro tre hanno mandato in delirio il pubblico con un ponte volante. Secondo posto per Davide Fiori, Rodolfo Manni e Gianluca Fais. La pariglia che si è classificata al terzo posto è quella formata da Andrea Piroddi, Andrea Manias e Alberto Vacca. Quarto premio per Alessio Garau, Gianluca Russo e Alberto Musu e infine il quinto per Francesco Carboni, Paolo Soddu e Salvatore Montisci.

I cavalieri Alessio Garau, Gianluca Russo e Alberto Musu hanno vinto il primo premio per l'evoluzione di martedì: un tre su tre pulito e veloce. Secondi classificati Gianfranco Manunza,Tullio Zucca e Giampaolo Secci. Terzi invece Alberto Matta, Gianluca Manunza e Roberto Serra. Si aggiudicano il quarto posto Andrea Arbau, Francesco Salis e Giuseppe Garau. Mentre si portano a casa il quinto Matteo Licheri, Filippo Sechi e Sergio Ledda.

La Giuria ha deciso poi di attribuire il Premio Alessandro Lombardi per la miglior stella d’argento della domenica al cavaliere Federico Fenu. Il Premio Paolo Rosas per la migliore stella di martedì a Sergio Ledda. Mentre il riconoscimento dedicato a Pietro Serra, per la miglior stella d'oro a Giampaolo Mugheddu.

