Le strade dove le buche sono diventate ormai voragini nonostante i lavori eseguiti non da tantissimo, sbarcano in Consiglio Comunale. A Milis il gruppo di minoranza “Èntula" ha presentato una mozione che impegna la sindaca Monica Ortu e l'intera Giunta "ad attivare con immediatezza ogni azione amministrativa e legale nei confronti dell’impresa che ha operato nel 2024 in località “Mura ‘e Caboni”, al fine di o accertarne formalmente l’inadempienza, o intimare il ripristino integrale della strada “S’Ortu ‘e Susu”. O, in alternativa, procedere alla richiesta di rifusione economica dei danni subiti dal Comune viste le condizioni della strada".

La minoranza chiede anche di predisporre un piano straordinario di manutenzione della viabilità interna e di completare senza ulteriori rinvii i lavori di sistemazione della strada di “Piscupiu”, in prossimità dell’innesto con la provinciale per San Vero Milis. Ma non è tutto. L'opposizione impegna la sindaca a disporre una verifica tecnica urgente di tutte le caditoie, provvedendo alla loro messa in sicurezza ove necessario, poi di stanziare almeno euro 100 mila euro a carico del bilancio comunale, mediante apposita variazione o destinazione di fondi disponibili, da destinare a tutti questi interventi necessari.

Il gruppo Èntula chiede infine che la mozione venga iscritta all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale per la discussione e la relativa votazione.

