Ultimi appuntamenti con il carnevale nell’Alto oristanese. Dopo le sfilate che nei giorni scorsi hanno caratterizzato Ghilarza e Abbasanta ora carristi e figuranti dei due paesi confinanti sfileranno insieme. Ritorna infatti sabato 21 febbraio l’appuntamento con la sfilata intercomunale che vedrà proporre un unico percorso che attraverserà i due centri del Guilcier. L’appuntamento sabato è per le 15 in piazza Stazione ad Abbasanta. L’arrivo del corteo è previsto in via Gennargentu a Ghilarza. Ad Abbasanta la festa proseguirà poi con il post sfilata dalla mezzanotte in via Satta, nella sede della Pro loco dove sarà attivato anche un punto ristoro con panini. A Paulilatino due gli appuntamenti nel fine settimana a chiusura del carnevale targato 2026. Sabato 21, alle 15, sarà proposta sa cursa a sa pudda mentre domenica 22 febbraio sa cursa a sas padeddas. Entrambi gli eventi sono organizzati dal Circolo ippico paulese.

