A Siamanna, Siapiccia e Villaurbana appuntamento con la microchippatura dei cani
Lunedì 17 novembre, a Siamanna, Siapiccia e Villaurbana è in programma una giornata dedicata alla microchippatura dei cani.
A Villaurbana, alle 11.30, negli spazi dell’ex mattatoio comunale, inizieranno le operazioni. Gli interessati dovranno presentare la scheda, disponibile in municipio, e riconsegnarla prima della giornata.
Per quanto riguarda Siamanna e Siapiccia, invece, l’appuntamento è alle 11.50, nei locali dello scantinato della Ludoteca comunale.
Gli interessati, per poter usufruire del servizio, dovranno compilare una scheda da ritirare presso gli uffici comunali o scaricarla dal sito istituzionale dell’ente, entro venerdì 14 novembre.
Per informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente all’Ufficio di Polizia Locale. Per entrambi gli appuntamenti sarà presente il veterinario della Asl di Oristano che immetterà gratuitamente il microchip ai cani. Microchippare i propri cani è un obbligo di legge; chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina è punito con una sanzione amministrativa.