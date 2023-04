Dopo Ghilarza e Paulilatino anche a Sedilo nei giorni scorsi si è insediato il Consiglio comunale dei ragazzi.

A dare ufficialità alla seduta la convocazione con l’Assemblea civica in aula consiliare. Il neoeletto sindaco è Elia Faedda.

«Voglio ringraziare la scuola, i docenti, la dirigente scolastica, l’Amministrazione comunale e il professor Mario Di Rubbo, per averci dato la splendida opportunità di impegnarci attivamente nel ruolo di cittadini consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri, che possono, in quanto tali, contribuire al miglioramento della vita del proprio Paese. Prometto di fare del mio meglio, insieme a tutto il Consiglio Comunale dei Ragazzi, per dare concretezza ai contenuti del programma della Lista Una idda menzusu», ha detto il neoeletto sindaco.

Della Giunta dei ragazzi fanno parte Antonio Chessa, in qualità di vicesindaco e di assessore a Sporte tempo libero e Politiche giovanili ed Elena Porcheddu, scelta come assessore a Istruzione, cultura e spettacolo, Ambiente e territorio. Eletti consiglieri di maggioranza Carta Diego Carta, Alice Cuscusa e Alessia Onida. Della minoranza fanno invece parte Sofia Porcu, Rachele Nieddu e Elena Porcu.

Da parte del sindaco Salvatore Pes il ringraziamento alla scuola e referente Mario Di Rubo. Ha quindi dato lettura del messaggio inviato ai ragazzi dal Vice Prefetto Vicario di Oristano Giuseppe Rania, sottolineando l’esperienza che faranno i ragazzi. Parole di apprezzamento anche da parte del gruppo della minoranza guidato da Gianni Meloni.

Da parte sua Mario Di Rubo, coordinatore dei Consigli comunale dei ragazzi nell’Isola, ha evidenziato che la Sardegna è al terzo posto per la costituzione degli stessi. Ringraziamenti e apprezzamento per il lavoro svolto anche da parte della dirigente Marina Enna.

A seguire altri interventi a favore dei ragazzi e la proposta di convocarli anche per le sedute dell’Assemblea civica.

