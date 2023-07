Divieti e limitazioni. Cambia la viabilità nella borgata marina di San Giovanni di Sinis. Lo ha deciso con un’ordinanza la polizia locale guidata dalla comandante Barbara Poddi. L’obiettivo è quello di ridurre gli effetti negativi causati dalla circolazione veicolare, evitare danni ambientali e migliorare la fruizione turistica.

È vietato ad esempio transitare nella strada che porta a Tharros dalle 10 alle 19 per i veicoli più lunghi di sei metri e più alti di due. Per gli stessi veicoli non è autorizzato il transito dietro la chiesa paleocristiana.

È vietato poi fermarsi nella strada che conduce al lungomare, dietro il centro visite. È vietata inoltre la sosta nello slargo adiacente allo scivolo a mare presente a Mare morto. Non è possibile fermarsi poi nell'area pavimento all’ingresso della borgata. Tutti i divieti saranno indicati con la segnaletica.

