Riflettori puntati sulle eccellenze dell’agroalimentare a Samugheo. Da anni l’Amministrazione comunale guidata ora dal sindaco Basilio Patta guarda a nuove opportunità di crescita e sviluppo per la cittadina del Mandrolisai. In questa direzione si inserisce l’acquisto oltre 10 anni fa con l’Amministrazione Demelas dell’ex latteria sociale. Uno spazio ampio, capace di ospitare progetti ambiziosi come quello di un polo dell’agroalimentare. “Siamo in procinto di approvare il progetto definitivo del Polo Agroalimentare, che permetterà al Comune di poter richiedere dei finanziamenti”, spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Urru. Al momento infatti il Comune disponeva solo di 250 mila euro per la progettazione dell’intervento che si configura anche come una rigenerazione urbana capace di offrire nuovi e migliori servizi alle zone residenziali adiacenti e di migliorare in modo significativo la vivibilità del paese.

Urru prosegue: “Come amministratori siamo estremamente convinti della bontà del nostro progetto. Il polo sarà un importante centro a sostegno, non solo delle aziende agroalimentari presenti nel territorio, ma anche e soprattutto di tutti quei ragazzi che vogliono creare impresa, sarà un centro dove enti, aziende e studenti potranno confrontarsi al fine di migliorare la qualità dei prodotti anche in un'ottica di sostenibilità”. Ed evidenzia ancora: “Siamo fermamente convinti che questo sia uno strumento concreto non solo per combattere lo spopolamento delle aree interne dell'Isola ma anche per rilanciare un comparto strategico per la Sardegna”. Lo spazio dell’ex latteria sociale conta circa tremila metri quadri di terreno e di 1500 metri quadri di struttura coperta. Ora il Comune ora dovrà reperire risorse per tradurre in realtà le idee messe in campo e che potrebbero fare da ulteriore volano per l’economia dell’intero territorio.

