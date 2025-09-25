Nel Barigadu cultura in primo piano nel fine settimana. Il Comune di Samugheo con il Sistema museale Allai-Samugheo, aderisce infatti alle Giornate Europee del Patrimonio, la più partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata in Italia dal Ministero della Cultura. Ogni anno le Giornate Europee del Patrimonio propongono un argomento nuovo su cui riflettere e permettono la fruizione di luoghi della cultura spesso non accessibili. Il tema dell'edizione 2025 è "Architetture: l'arte del costruire", dedicato a tutte le forme di architettura, da quelle espresse mediante gli edifici storici più noti a quelle rurali più semplici o tradizionali. “Su questo tema si innestano le due giornate di eventi, ideate come un percorso tra luoghi e modi del costruire, che porterà alla conoscenza di architetture e tecniche tradizionali, come quelle legate ai pinnatzos, di architetture militari come il caso del Castello di Medusa, architetture recenti come il MURATS e case tradizionali come la Casa Saba ad Allai

Un viaggio storico dal medioevo ai giorni nostri”, spiegano dal Comune di Samugheo. Nella cittadina del Mandrolisai sabato 27 settembre si inizia alle 10 con incontro presso il Museo MURATS e la visita ad alcuni “pinnatzos” con spostamenti con auto proprie e a piedi. Alle 16 visita guidata al Museo M.U.R.A.T.S. e alle 17, nella sala convegni del Museo, sarà proposta la conferenza “Tessiture murarie - Trame e orditi di pietre e tessuti”, organizzato da "Istituto Sardo di Scienze, Lettere, Arti" - ISSLA , "Foghiles" all'interno del progetto "Scuola mediterranea dell’Arte in Pietra a Secco". Sarà proiettato il documentario firmato dal regista e designer Corrado Podda “Is Pinnatzos - Samugheo, trame di pietre”. Domenica 28, alle 10,30, incontro presso il rifugio del Castello e visita guidata al Castello Medusa. Alle 17, ad Allai, visita alla Casa Saba.

