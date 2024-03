Secondo appuntamento con “Passegg…Giare in Marmilla”, iniziativa organizzata dal Consorzio Due Giare, in collaborazione con l’associazione “Sardegna Trail Running” e le associazioni dei paesi coinvolti. Un modo per scoprire in maniera innovativa la Marmilla “camminando”, attraverso un turismo lento che propone, per un mese e mezzo, passeggiate in diversi territori e comuni, tra nuraghi, chiese, ambiente incontaminato, centri storici, tradizioni locali e gastronomia.

Domenica appuntamento tra le bellezze e i luoghi di interesse di Pompu, Curcuris e Gonnosnò. Su un percorso di media difficoltà, adatto a camminatori abituali, dalle 9.15, partenza da Pompu con la passeggiata tra il Nuraghe “Santu Miali” e il Museo del Pane; le altre tappe saranno tra le Chiese di San Sebastiano e Santa Maria a Curcuris, il pozzo sacro di San Salvatore e le Tombe dei Giganti “Is Lapideddas” di Gonnosnò.

La lunghezza del percorso è di 12,5 chilometri, con un dislivello di 250 metri.

© Riproduzione riservata