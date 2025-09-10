l’appuntamento
10 settembre 2025 alle 15:10
A Paulilatino la presentazione di Spice di Mauro PuscedduUltimo evento della rassegna “Parole in piazza”
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ultimo appuntamento a Paulilatino per la rassegna “Parole in piazza” proposta dal Comune e dalla biblioteca comunale Don Peppino Murtas . Venerdì 12 settembre, alle 19 in piazza San Teodoro, verrà presentato il libro “Spice” di Mauro Pusceddu.
Con l’autore dialogherà Giovanni Domenico Pintus. Per l’occasione si attende un pubblico numeroso. Molto apprezzate le serate proposte nel corso dell’estate per la rassegna letteraria e cinematografica.
© Riproduzione riservata