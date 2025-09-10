Ultimo appuntamento a Paulilatino per la rassegna “Parole in piazza” proposta dal Comune e dalla biblioteca comunale Don Peppino Murtas . Venerdì 12 settembre, alle 19 in piazza San Teodoro, verrà presentato il libro “Spice” di Mauro Pusceddu.

Con l’autore dialogherà Giovanni Domenico Pintus. Per l’occasione si attende un pubblico numeroso. Molto apprezzate le serate proposte nel corso dell’estate per la rassegna letteraria e cinematografica.

