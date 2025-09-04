A Paulilatino ed Aidomaggiore i bandi per i contributi per gli affittiTempo fino al 20 e 27 ottobre per fare domanda
Aiuti in arrivo per quanti si trovano in affitto a Paulilatino ed Aidomaggiore. Le rispettive Amministrazioni comunali, in questi giorni, hanno infatti pubblicato i bandi diretti a formare una graduatoria per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione. Oltre ad essere residenti nel paese e ad avere un contratto registrato, occorre allegare l’attestazione ISEE (diverso l’importo dei contributi erogabili a seconda dell’Isee), il documento di identità, copia contratto di locazione, ricevute dei pagamenti del canone di locazione corrisposto nel 2025, copia del versamento dell'imposta di registro annuale anno 2025 .
A Paulilatino i cittadini hanno tempo sino al 20 ottobre per inoltrare le domande tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.paulilatino.or.it oppure con consegna a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30. Ad Aidomaggiore c’è invece tempo sino al 27 ottobre . La domanda dovrà essere o consegnata a mano presso l'Ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 ed il lunedì e il mercoledì dalle 15:30 alle 16:30 o inviate via mail tramite posta certificata (PEC)all'indirizzo protocollo@pec.comuneaidomaggiore.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo info@comuneaidomaggiore.it.