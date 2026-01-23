Un progetto che ha visto nascere e messo in piedi. Oggi non potrà vedere i risultati del suo progetto ma i suoi Allievi e Colleghi sono pronti a ricordarlo. Oggi e domani, tra Cagliari e Pau è in programma il Workshop conclusivo del progetto “PRIN22 - Chronos”, dedicato a Carlo Lugliè, coordinato dall’Università di Pisa in collaborazione con l’Università di Cagliari, il Comune di Pau e il Museo dell’Ossidiana. Il titolo della due giorni è “Le Vie Dell’Ossidiana – Chronos. The obsidian route in the central Mediterranean: diaCHRONicpathways and cultural connectiOnS”. Un’iniziativa organizzata per divulgare una prima sintesi dei risultati sullo sfruttamento, l’utilizzo e la circolazione dell’ossidiana nel Mediterraneo centrale durante la Preistoria. Il seminario in ricordo di Lugliè (oristanese, docente di Preistoria e protostoria all'Università di Cagliari, mancato prematuramente due anni fa), dopo la prima giornata in programma oggi a Cagliari, al quale parteciperanno i membri del team di ricerca, domani farà tappa a Pau, nel Museo dell’Ossidiana a lui ora intitolato. Il via alle 9.45. Dopo i saluti istituzionali, alle 10.30, l’intervento di F.X. Le Bourdonnec (Universitè Bordeaux-Montaigne). Prevista anche la visita al Museo e nel pomeriggio al Villaggio Nuragico di “Bruncu e s’Omu”, a Villa Verde.

